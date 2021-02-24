C朗起孖寫歷史 連續14季取25球領祖雲大勝

力求意甲十連霸的「老婦人」，昨憑當家球星C朗上半場8分鐘內頂入兩球，加上中場韋斯頓麥堅尼易邊後奠勝，以3：0擊退弱旅克羅托內，取得近4仗首勝，22輪得45分，以1分壓過多踢一場的羅馬升上第3。

C朗今季聯賽第7次梅開二度，以18球力壓國際米蘭前鋒盧卡古，重返射手榜首席，各項賽事累積25球，連續14季於正式賽事達此入球數，創歐洲五大聯賽紀錄。克羅托內成第78支球隊被C朗射破大門，本世紀只得AC米蘭老將伊巴謙莫域攻破更多球隊（79隊）。

保方654次上陣締里程碑

保住清白身的祖雲門將保方，於意甲出場累積654次，成歐洲五大聯賽中，單一聯賽上陣最多的球員，這名43歲門將表示：「慶幸自己不是爬着達此里程碑，仍有力跳起。」球隊仍落後次席的AC米蘭4分，但派路拒認輸，矢言追趕以53分排榜首的國際米蘭。此外，史柏爾前帥森比斯昨落實離隊，接掌卡利亞里。

另外，C朗和女友的愛貓日前在都靈逃出住所後，險些被車撞死，令二人相當憂心；據報貓兒已由私人飛機送往馬德里，需留醫深切治療部一個半月。