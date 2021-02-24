皇馬曼城各出奇謀 無鋒陣如魚得水 卡斯米路根度簡分途攻堅

慕遜加柏vs.曼城 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

阿特蘭大vs.皇家馬德里 now644台、有線601/661台 明晨04：00直播

皇家馬德里今季傷兵不斷，據統計連同新「十字軍」箭頭賓施馬在內，球員受傷人次多達41。明晨作客阿特蘭大前，大軍剔除泰拔高圖爾斯等3個門將，只有11名健康的一隊球員及和5名青年軍。教練施丹料續以馬里安奴戴亞斯掛帥，與翼鋒馬高阿辛斯奧，及傳言不願被借至巴黎聖日耳門的雲尼斯奧斯祖利亞攻堅。惟皇馬凱旋關鍵或再是卡斯米路，這名巴西國腳上仗作客華拉度列頂入第5個西甲入球，追平2017/18球季個人效力皇馬的最多入球紀錄，僅次15球的賓施馬。

皇馬陣容不整 一隊11人征意

29歲的卡斯米路昨日在操練中度過生日，賽前亦歸功教練施丹：「他不斷鼓勵中場多入對方禁區，他知道我的頂上功夫不俗。」他又感謝三度貢獻助攻的中場拍檔卻奧斯：「他擁有上乘的傳球技術，我只是如魚得水。」

此外，膝部受傷的中堅沙治奧拉莫斯，據報需養傷至3月13日西甲迎戰艾爾切時，意味他無緣3月7日作客馬德里體育會的聯賽打吡戰。

哥帥爭十九連勝 讚根度簡歐洲最佳

曼城在中立場布達佩斯「作客」慕遜加柏方面，主帥哥迪奧拿或因球隊各項賽事十八連勝，不會讓已傷癒的阿古路落場，亦未必由把握力弱的加比爾捷西斯掛帥，使取分責任續落在菲爾科頓、史達寧，以及在英超已入11球的大勇中場根度簡身上。根度簡獲哥帥稱讚道：「在歐洲很難找到比他更強的中場，他有驚人的埋門觸角。我早說他可當『假9號』，但當時被人嘲笑。」利物浦領隊高普領軍多蒙特時指導根度簡，他為對方入球能力感到驚奇，並堅稱「他是我執教生涯最佳球員之一」。

另外，暫於英超拋離次席曼聯10分的曼城，有望在5月23日煞科戰迎戰愛華頓時，在主隊球迷前捧起冠軍獎盃，事關英國首相約翰遜昨宣布，各球場或在5月17日起解封，據報到時可讓球場容量25%球迷或1萬人入場。