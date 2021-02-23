體壇快訊：愉園飛馬欠繳保險暫禁賽

佐高域因傷宣布休戰

日前贏得生涯第9座澳洲網球公開賽冠軍的一哥佐高域，透露自己在今屆賽事第3圈後已負傷出戰，因此未來將要養傷一段時間，料將缺席緊接舉行的多場ATP巡迴賽，能否趕及在下月底出戰1000積分級別的邁阿密公開賽仍屬未知數。

賽車運動會10月揭幕

國際汽聯（FIA）宣布，第2屆賽車運動會將於10月29至31日於法國馬賽舉行。賽事共有6個項目，包括GT、F4方程式、房車、飄移、小型賽車繞樽及電競賽車，每項參賽選手均由各個國家或地區選拔提名。

奧森漢失知覺送院無恙

阿特蘭大昨於意甲主場由杜雲沙柏達、魯賓高辛斯、路爾斯梅利爾及基斯甸羅美路各建一功，以4：2擊敗拿玻里，後者昨仗末段有前鋒域陀奧森漢（圖）爭球時倒地時撞到後腦，一度失去意識數分鐘，終由擔架抬離場送院。會方其後發聲明，稱其經檢查後並無大礙，但仍會留院觀察一天。