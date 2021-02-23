文迪達看好馬體會封王 拒評美斯去向 離巴塞難動搖西甲地位

文：方嘉豪

46歲的文迪達18歲加入華倫西亞，效力10年間兩次歐聯決賽飲恨，在「蝙蝠軍團」首奪西甲的前一季，轉會意甲拉素，但亦曾外借至巴塞隆拿一季。在今季西甲話題主要圍繞球王美斯今夏離隊的傳聞上，這名昔日全能中場不作猜測，但強調西甲是最佳聯賽，「每個球員都要證明自己是世界最佳」。至於後美斯時代誰是新王，他說不一定要基利安麥巴比或艾寧夏蘭特登陸，「祖奧菲歷斯、安素法迪、洛迪高高斯很年輕已征戰西甲，還會有更多新星湧現」。

樂見西甲新星湧現 點名菲歷斯法迪

在上周歐聯16強首回合，巴塞遭巴黎聖日耳門（PSG）1：4潰擊，皇家蘇斯達與西維爾亦在歐洲賽落敗，巴塞教練朗奴高文回應記者提問時，否認「西班牙足球正沒落」。馬德里雙雄本周接力出擊，文迪達看好他們能挽回面子，更相信今年馬體會能近9年第3次打入決賽：「他們走勢強勁，與拜仁慕尼黑是我今季心目中的熱門。PSG都可能，但他們還要次回合守住巴塞，我們都看過數年前（巴塞反勝）的往事。」

蘇亞雷斯上馬左右大局

馬體會同樣是文迪達今屆西甲冠軍心水：「不過足球可改變很快，數周前他們還領先10分，被媒體說十拿九穩，我覺得沒這麼容易。要選擇的話仍是馬體會，但皇、巴兩軍有冠軍基因，有爭勝心，會相當接近。」馬體會雖然近兩場對利雲特只取1分，但仍領先皇家馬德里3分且少踢一場，兩支首都球會兩星期後打吡戰互撼，文迪達認為主場的「牀單軍」仍秤先。他覺得射手蘇亞雷斯由巴塞過檔，今季攻入16球，與美斯並列現時神射手榜首，影響了爭標形勢：「我很早已預期他可以取得成功，不因為這是馬體會，而是球隊能圍繞他運轉。至於巴塞賣『阿蘇』時不夠謹慎，以他們現時的預算，相信很難找到替代人選。」