拉素迎拜仁演射手對決 恩莫比尼促提防「最佳9號」羅拔仔

拉素明晨歐聯16強首回合迎戰拜仁慕尼黑，亦是去季歐洲金、銀靴獎得主恩莫比尼及羅拔利雲度夫斯基的射術比拼，惟恩莫比尼賽前稱讚「羅拔仔」是「當今最佳9號球員」，提醒隊友必須提防。

上季力壓羅拔仔奪金靴

恩莫比尼去季藉36個意甲入球奪歐洲金靴獎，令在德甲入34球的羅拔利雲度夫斯基飲恨，但恩莫比尼認為對方是全能前鋒：「他是當今最佳9號球員。每年都想更進一步，挑戰極限，所以我們必須步步為營。」恩莫比尼今季意甲暫獨取14球，落後於國際米蘭的盧卡古，以及今晨有比賽的祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）。

拜仁近兩戰不勝冀反彈

羅拔仔則已在德甲入26球，惟即使他近兩場聯賽均有建功，拜仁卻僅得1和1負，已被昨晨以3：0勝哈化柏林的次席球隊RB萊比錫追至落後兩分。主席路明尼加說：「球隊表現欠穩，這樣失分是不正常的。整個賽季都讓人筋疲力盡，球隊每隔3天就要比賽一次。」

然而拜仁明晨之戰有中場哥倫天杜利素及杜格拉斯哥斯達等4名傷兵，後衛班捷文柏華特和攻擊手湯馬士梅拿則因感染新冠病毒缺陣，而後者據報可在3月6日的德甲大戰復出鬥多蒙特。