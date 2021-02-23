杜曹改車求勝不求星 撼馬體會展魔鬼賽程 蒙特：成敗關鍵

馬德里體育會vs.車路士 now643、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

杜曹上月尾取代林柏特執掌車路士，至今在英超及足總盃7戰5勝2和入9球失2球，令他遺憾的是，上場只能打和修咸頓未能取得聯賽五連捷之餘，更被打敗熱刺的韋斯咸搶去第4名。杜曹深明執教車路士不容閃失，否則便會步「林伯」、摩連奴及安察洛堤等後塵被革職，故此他明言「我的工作就是勝利」。而「藍戰士」去夏斥巨資2.2億鎊（約24億港元）簽入前鋒迪姆華拿、中場薛耶治、夏維斯及守將芝維爾等，成績卻未突飛猛進，如今接下「燙手山芋」，杜曹似乎未感壓力，並明言排兵佈陣只看效果不看身價，稱「我的工作不是只將球星湊成一隊」。

事實是迪姆華拿自去年11月至今21次上陣，只在英超和足總盃各入1球；薛耶治及夏維斯同只有1個英超入球，而後者因狀態低沉避戰此前4仗，明晨續缺陣；至於林柏特麾下愛將芝維爾，在變陣下被馬高斯阿朗素搶去左閘位置。

新兵表現沉 舊將獲重生

此外，杜曹近日亦不忘稱讚陣中舊將，稱中場尼高路簡迪強於「搶走在他10米範圍內的皮球」，對上仗在其麾下首次擔正的中堅葛特蘇馬亦印象深刻，並提及後衛艾斯派古達及中場美臣蒙特，而賽前坦言碰馬體會、英超迎戰曼聯及作客利物浦的3場大戰會十分關鍵：「我們必須聚精會神，這些比賽可令你走進正確方向。」車路士此役只有中堅堤亞高施華缺陣。

馬體會防線欠穩 阿蘇誓破入球荒

馬體會近7場西甲場場失守，包括日前被利雲特打破主場不敗身，領前次席皇家馬德里已減至3分，故此到羅馬尼亞首都迎戰車路士或非壞事。軍情方面，中場沙奧尼古斯及後衛史提芬沙域停賽後復出，惟守將荷西基文尼斯、維沙積高和攻擊手恩歷克卡拉斯高受傷，中場赫達靴里拉因感染新冠病毒缺陣，箭頭蘇亞雷斯連續3場聯賽食白果，料其表現勢左右球隊爭勝機會。