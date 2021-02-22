佐高域18貫續追宿敵 九戰澳網決賽全勝 疫下捧盃嘆最難一屆

首次在正式賽事決賽交手，塞爾維亞籍的佐高域與俄籍的麥維迪夫首盤打成5：5，但後者之後被破發先落後一盤5：7。第2次打大滿貫決賽的麥維迪夫，次盤一再被破發後未能沉着應戰，數度掟拍泄憤，再輸一盤2：6。佐高域最終全場7次破發，多贏一盤6：2，僅花1小時53分解決麥維迪夫，取得第9個澳網男單獎盃。

終止麥維迪夫20連勝

續膺世界第一破費達拿紀錄

主場館今屆重鋪後球速更快，雙方在第一發球優勢明顯。麥維迪夫在28個第二發只贏得9分，加上15次正手非受壓失誤，而佐高域只得3次，成為勝負關鍵。33歲的佐高域今屆曾被腹部傷勢打擊，但奪標後再拒絕讓位予25歲的後輩：「丹尼過去數月20連勝絕不容易，總有一天會捧起冠軍獎盃，但如果你能多等數年，我會滿心歡喜。」

今屆澳網因疫情押後3星期，球手亦因兩周隔離影響表現。已辭任職業球員公會主席的佐高域，曾提出放寬限制但被拒絕。他昨說今次比賽相當成功：「這一個月球手來到澳洲，有着相當複雜的情緒。我要將全副精神放在情緒管理上，亦慶幸在艱難時刻有此成績。這不容易，主辦者亦會為完賽感到自豪。」拿度今屆8強出局，佐高域世界第一位置將再保持最少3周，屆時累積311星期坐在一哥寶座，超越費達拿的紀錄。

斯洛伐克球手贏男雙寫歷史

另外，斯洛伐克籍的普拉錫（Filip Polasek）成為該國首名大滿貫錦標得主，35歲的他與克羅地亞籍的杜迪（Ivan Dodig），在男雙決賽以9號種子身分，直落兩盤擊敗5號種子的美英組合拉姆/沙斯貝利。

（澳網消息）