國米打吡3蛋贈AC 盧卡古奠勝 鞏固榜首優勢

施蒙尼恩沙基執教100勝

意甲雖續閉門上演，但在這場榜首打吡大戰，兩軍數以千計球迷違反防疫規定，在聖西路球場外聚集，要由警方分隔。國米今仗由盧卡古右路突破，傳中予拿達路馬天尼斯頂入，開賽5分鐘領先，且在上半場佔優。AC下半場開賽即有3次攻門機會，但伊巴謙莫域兩次頭槌，以及辛度東拿利的近射，都被國米門將漢丹諾域單手拍走。國米57分鐘再由比列錫橫傳馬天尼斯入球，加上盧卡古66分鐘中圈附近持球突破30碼，左腳怒射埋齋大勝3：0，在意甲近7場不敗；AC則今季首逢連敗。

另外，拉素憑路爾斯阿拔圖一箭定江山，主場小勝森多利亞。教練施蒙尼恩沙基執教第181場便取得意甲第100勝，排歷史第4，只落後均曾執教祖雲達斯的卡比路、沙利及干地。明晨迎戰克羅托內的祖雲達斯則有望重返聯賽前四，主帥派路稱老將保方將正選把關，而保羅戴巴拿續缺陣。

另外，前國腳巴洛迪利攻入今季第2球，領蒙札在意乙作客擊敗基爾禾，力守次席。