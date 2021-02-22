紅軍不敵拖肥再折將 近百年首主場四連敗 地獄賽程恐失軒達臣

利物浦迎戰愛華頓前英超三連敗，昨仗甫開賽3分鐘，更被拖肥的占士洛迪古斯妙傳鋒將李察利臣射入領先。軒達臣在30分鐘傷出，由23歲的尼達利菲臘斯入替，與20歲新兵奧辛卡巴克，成為紅軍今季第18對中堅組合。右閘阿歷山大阿諾特於83分鐘禁區內碰跌敵鋒卡維特利雲，令紅軍再輸12碼。愛華頓助教鄧肯費格遜表現興奮，惹來高普大聲質問：「你為什麼笑？」兩軍後備席一陣子爭執，幸未發生不愉快事件。拖肥中場基菲爾施古臣操刀12碼，令紅軍以0：2見負，近11年首次在打吡戰敗陣，亦自1999年9月後首次主場負對方。衛冕的利物浦25戰得40分排第6，只憑較佳得失球領先同分但少踢1場的愛華頓。

鬥車路士改期 15日戰5仗

高普談及軒達臣的傷勢，承認中堅荒令球隊再陷劣勢：「相信他是鼠蹊和內收肌問題，情况不樂觀。我們當然仍有中堅選用，但這是困難的……這真的很困難。」軒達臣本是第五中堅選擇，但華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比今季先後重創，法賓奴泰華利斯亦因傷避戰近3仗。

紅軍亦遇賽程難題，其第29輪對手車路士打入英格蘭足總盃8強，英超為遷就賽期將這場聯賽提前至3月4日，令紅軍下月15日內需踢5場。高普只能期望法賓奴泰華利斯能趁本周休養生息，與昨仗獲列入後備的拿比基達，下周日作客錫菲聯時趕及上陣。

連格奠勝 韋斯咸拔刺升第4

韋斯咸昨晚亦拉開與利物浦的差距，米查利安東尼奧開賽5分鐘近門補中打開紀錄，連格在47分鐘接應中場柏保路科奴斯傳球射入，經視像裁判（VAR）後證實並無越位。64分鐘，下半場後備上陣的加里夫巴利開角球，由盧卡斯莫拉頂入追成1：2完場，以25戰45分進佔第4位。

（英超消息）