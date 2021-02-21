體壇快訊：澳洲亞盃外挫新西蘭

桌球手卡達退賽否認染疫

英籍桌球手卡達於2014年戰勝肺癌復出，但昨日突因病退出威爾斯桌球公開賽，令對手奧蘇利雲不戰而勝晉級4強。賽會表示卡達並非染疫，他未正面回應球迷社交網的癌症復發疑問，只稱正在休養。奧蘇利雲將鬥威廉斯，蘇格蘭籍的麥古爾則與北愛爾蘭的佐敦布朗爭入決賽。

小林陵侑跳台滑雪再封王

24歲日本隊滑雪名將小林陵侑昨日揚威羅馬尼亞，今季第2次奪得跳台滑雪世界盃冠軍，累積18冠超越現時48歲的前輩葛西紀明，打破日本男將世界盃奪冠紀錄。同樣24歲的女將高梨沙羅前天亦在女子組封后，累積60項世盃冠軍。

前環意冠軍世巡首站炒車

去年稱霸環意大利單車賽的英籍車手基奧哈根，昨在法國出戰Tour du Haut Var世巡賽首站炒車，但堅持完賽以38名衝線，落後分站冠軍14秒。他未有大礙，料會為英力士車隊續戰次站；而國際單車聯盟昨在會議後表示，今季有38項職業賽取消。