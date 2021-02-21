港超復賽 逾千人旺角場觀戰 安永佳起孖 傑志挫飛馬晉菁英盃4強

前西甲兵巴爾拿首登場

巴爾拿曾征戰西甲7季，加盟傑志兩個月後，昨才首次披甲踢足全場。這名31歲西班牙籍防中護球能力強，更多次上前進攻及射門，賽後被傑志主帥朱志光讚攻守轉換具級數。巴爾拿對來港兩個月首戰感高興，認為球隊表現很好，控制了賽事。傑志以6戰12分晉身4強，但首次名需視乎9分的理文今晚在旺角對標準流浪的賽果。

入場球迷須健康申報 填表佔多數

復賽入場安排方面，球迷須填寫健康申報表，或預先填網上版表格，再現場提供電話號碼讓職員核對，同時可用「安心出行」應用程式，但亦要填表。現場所見，較多球迷即場填表。民政事務局長徐英偉與家人使用「安心出行」入場，觀戰B組愉園在小西灣運動場以2：0挫冠忠南區的首場復賽。他說確診數字回落，加上各隊港超願意做足防疫措施，期望可繼續讓球迷入場，甚至在港舉辦大型比賽。

3支港超隊傑志、東方龍獅及理文有意申辦亞冠及亞協盃分組賽，徐英偉承認有一定難度，但稱「不是難就不去嘗試」，加上有馬會早前成功辦國際賽的經驗，政府會嘗試協助：「當然疫情一定要平穩才能成事，但若有大賽在港舉辦，相信香港的氣氛都會好一點。」