大坂直美重奪澳網 寵辱不驚擸四貫 挫黑馬重返世界第2 教練讚勝在夠「冷血」

自「細威」莎蓮娜威廉絲於2017年懷孕暫別網壇後，新生代女將「爭凳仔」般輪流坐上大滿貫冠軍寶座，但縱觀25歲或以下球手，只得大坂直美一再捧盃。她乘去年底疫下重奪美國公開賽冠軍之勢，於今季首項大滿貫遇強愈強，晉級過程先後淘汰前「一姐」莎蓮娜和梅古露莎，昨於決賽面對22號種子、美籍球手巴拉迪亦未受太大考驗，甫開賽首局向對手派蛋，再以6：4拿下首盤。大坂在第2盤領先至4：0，其後雖未能保住發球局，最終仍以局數6：3奏捷。

後細威時代最佳女將

不足半年連贏兩大滿貫

這名東瀛星將相隔一屆再度捧盃，收穫個人第4「貫」，亦將壓過8強出局的羅馬尼亞籍好手夏納，世界排名上升一級至第2位。她去年9月於美網閉門捧盃，昨感謝入場觀戰的球迷：「你們所給的能量別具意義，如今能在大家面前打大滿貫超級榮幸，感恩有此機會。」

一姐之位仍屬今屆8強下馬的東道主巴迪，但論大滿貫賽事的表現和捧盃次數，大坂遠勝同代球手。她自2018年首度揚威美網，職業生涯四闖大滿貫決賽，勝率達百分百。相較首次封后的緊張失措，如今她即使落後仍異常冷靜，德籍教練Wim Fissette指出她的過人之處：「那份冷血和她的自信互相輝映。」

澳籍男子名宿胡比治認為，大坂是能平定「後細威時代」女單亂局之人，又認為敢言個性令她與眾不同，繼而找到在球壇的定位和形象。一直致力為種族平權發聲的大坂近來亦稱，每當懷疑自己時，只要想起黑人祖先，便意識到自己不會被擊倒。

史杜素伙澳洲同胞混雙奪亞

此外，澳洲籍名將史杜素伙同胞艾丹持外卡躋身混雙決賽，昨以1：6、4：6不敵6號種子組合拉姆/卡絲高娃，無緣在主場捧盃。