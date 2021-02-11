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2021年2月21日星期日
米蘭神鋒對碰搶榜首 伊巴謙誓領AC復仇 名宿：國米盧卡古更難防
根度簡復出領曼城征廠 入11球列陣中神射手 阿迪達大讚
南野拓實助聖人賽和車路士
拋開歐聯新敗 巴塞迎貝迪斯誓雪恥
小林悠絕殺 率前鋒挫飛腳奪日超盃
禾堡大勝 萊比錫爭返勝軌
SUN周日體育直播
大坂直美重奪澳網 寵辱不驚擸四貫 挫黑馬重返世界第2 教練讚勝在夠「冷血」
佐高域爭9冠拒認老 誓令麥維迪夫吃苦
港超復賽 逾千人旺角場觀戰 安永佳起孖 傑志挫飛馬晉菁英盃4強
禁賽令下俄羅斯成俄將征奧禁語 准用ROC取代
快艇雙星復出阻爵士十連勝 梅利轟50分領金塊炒騎士
體壇快訊：澳洲亞盃外挫新西蘭
SUN周日體育直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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