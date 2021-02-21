根度簡復出領曼城征廠 入11球列陣中神射手 阿迪達大讚

阿古路未續約 或今夏離隊

阿古路與奇雲迪布尼接連受傷，加比爾捷西斯及史達寧狀態低迷，令曼城今季改變進攻板斧，除了改造翼衛祖奧簡斯路，亦以根度簡及菲爾科頓作為接應點埋門。阿迪達留意到這個改變，特別盛讚根度簡：「他現在更深入對方陣地，一直以來，他後上接應的時間，以及攻門都非常準繩。」

30歲的根度簡表示現時有進攻自由，又希望能長留曼城：「我覺得這有可能，這裏的工作方式不只像球會，而是一個家庭。」傷癒後近兩場坐後備的阿古路，表示球會仍未提續約，可能今夏以自由身離隊。他也笑對阿根廷同胞美斯來投的傳聞，曼城否認有向這名巴塞隆拿球星報價。而排第10的主隊「兵工廠」，是役料有基蘭泰亞尼重返正選名單。

落後曼城10分的曼聯及李斯特城，與阿仙奴同由歐霸戰場回師，分別對紐卡素及阿士東維拉。紅魔主帥蘇斯克查稱，準備與34歲射手卡雲尼談續約，後者仍要待賽前才能確定能否傷癒上陣。李城確認後衛列卡度彭利拿與卡斯泰尼可復出，減輕邊路人手問題；膝傷收咧的占士祖斯甸則在3日前完成手術。