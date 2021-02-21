米蘭神鋒對碰搶榜首 伊巴謙誓領AC復仇 名宿：國米盧卡古更難防

AC米蘭 vs. 國際米蘭 now638台/有線601/614/654/661台/myTV Super 301台 晚上22：00直播

伊巴謙今季曾染疫及受傷，缺陣近兩個月，乍看之下，二人數據看似冇得比（見表）。惟這或只反映兩軍戰術分別，「紅黑軍」主要以伊巴謙完成最後一腳，國米則以雙箭頭盧卡古與拿達路馬天尼斯（或阿歷斯山齊士）互相策應，配合兩翼衛較多出擊。近年擔任球評的哥斯達古達稱：「伊巴謙較易帶領隊友參與進攻，空中優勢亦明顯，但因為國米的踢法，盧卡古的走位更多，帶來的麻煩亦更大。」

打吡相隔十載再成榜首戰

自伊巴謙一年前加盟AC起，3次的米蘭打吡中，他與盧卡古都有入球，包括3周前的意盃8強，當時他完半場前與對方口角，下半場再兩黃一紅被逐，AC反負出局。伊巴謙早前亦表示會出席3月初的聖雷莫音樂節，博洛尼亞教練米赫洛域更透露會與他合唱，主辦單位表示他不會由米蘭通勤前來，意味這名39歲瑞典籍前鋒或缺席下周中迎戰烏甸尼斯一仗，AC兼顧歐霸戰線賽程密集，伊巴謙此舉引起外界質疑聲。

AC門將基安盧基當拿隆馬則希望上周中歐霸輪休的伊巴謙，至少能在今場生性：「我合上眼就能想像，伊巴謙能射入奠勝一球。」這名意軍新鋼門今夏約滿，據報或獲加薪25%至年薪750萬歐元（約7000萬港元），但經理人拉奧拿只願簽兩年，且想將4000萬歐元違約金納入合約條款，令談判停滯不前。

AC上周失分，近半季首次讓出榜首位置。國米領先對方1分，但續受大股東蘇寧集團賣盤一事困擾。有報道稱他們正重組債務，想多借2億歐元（約18.8億港元）應付下半季開支。他們早前發聲明稱專注零售業務，被指將賣出國米，共和報稱聲明非針對足球事務。

AC缺賓拿沙 卡拿比亞復出

軍情方面，AC中場伊斯美賓拿沙前日在歐霸受傷，今仗料被辛度東拿利取代，右閘卡拿比亞則停賽期滿，國米只缺史堤芬奴辛斯。另一場前列大戰，拿玻里後衛高列巴尼及高林戰勝新冠病毒，作客阿特蘭大可候命，但仍有8名傷兵。主隊巴西裔後衛拉菲爾杜萊正式獲意籍，有望未來代表意軍戰國際賽。