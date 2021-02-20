傑志復賽鬥飛馬 爭入菁英盃4強 巴爾拿勢亮相

菁英盃兩組在停賽前舉行5輪，A組理文與傑志同得9分，飛馬以7分緊隨。「藍鳥」今鬥飛馬不敗即可晉身下周三的4強，但落敗則會被對方搶走出線席位。

傑志總教練朱志光說，去年底加盟的巴爾拿，預計可今仗首為「藍鳥」上陣，並期望這名有7季西甲經驗的31歲防守中場，發揮如前港足先生華杜斯的作用，成為球隊「擔挑」：「他在西甲上陣過百場，覆蓋範圍大，希望他在傑志可瞻前顧後。」另一新兵的入籍老將羅拔圖已參與操練，但狀態未足，料先列後備。

飛馬有前巴甲兵「超援」班拿度離隊，主帥郭嘉諾稱，另一「超援」山度士及老將法比奧均有傷，未能以最強陣容出擊，但停賽多時眾將「餓波」，加上不勝便出局，將進取爭入球。

至於復賽首仗，B組的冠忠南區在下午3時於小西灣運動場對愉園，已出線的後者料寓賽於操。門票於球場內發售，足總官網提供網上版健康申報表，供球迷入場前填寫。將軍澳足球訓練中心今起重新開放。

港足6月戰世盃外

另外，港足原定下月出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，昨落實餘下3仗順延至6月，以賽會制形式舉行，地點待定。