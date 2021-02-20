大坂直美誓溫舊夢 決戰巴拉迪 經驗添板斧

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大坂直美4強面對女網發球最強的莎蓮娜威廉絲，50次接發球取得27分，共破發4次，賽前稱今屆6場接發球成功率高達76%非偶然：「在休季期間，接發球是我最主要訓練的地方，也看得到改善。」這一年積極參與社會運動，亦似乎令23歲的大坂更能承受壓力，其教練Wim Fissette指她比以前更努力控制情緒。而在對「細威」的賽後，前一姐軒蓮認為大坂的經驗已不可同日而語：「莎蓮娜開賽顯示出信心，令人驚艷的是大坂沒有因而過分進取反擊，一直掌控着來回板。」

22號種子巴拉迪則近兩圈都用上最後一盤，其晉級路途也未遇前20球手。然而，這名美籍黑馬在去年9月的美網，在4強與大坂激戰三盤僅敗。她表示身為72名開賽前被嚴格隔離的球手之一，能闖決賽已超額完成。

俄將麥維迪夫首闖決賽 沙芬後首人

明日男單決賽球手亦全數出爐，4號種子丹尼麥維迪夫昨於4強17次發球直接得分，且在26次多板來回的分數中贏得19次，限制對手特薛斯柏斯的正手抽擊，最終以6：4、6：2、7：5勝出，成為繼2005年冠軍沙芬之後，首位躋身男單決賽的俄羅斯籍球手，將決戰世界一哥佐高域。

莎芭倫卡梅頓絲女雙摘第2貫

此外，在女單16強出局的莎芭倫卡及梅頓絲，昨在女雙決賽合力以6：2、6：3挫捷克組合，贏得她們第2項大滿貫雙打錦標。