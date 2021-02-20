紅軍中堅荒波及中場 軒達臣換位減效率 打吡無奈續用卡巴克

利物浦vs.愛華頓 now611/621台 明晨01：30直播

話說已猶如放棄教波的雲格，除了到處出席戰術講座或研討會，最近又在為電視台講波時指出，紅軍踏入新年淪陷的眾多原因之一，乃軒達臣串演中堅，連鎖反應致逼搶效率下滑。教授講嘢怎會錯，儘管固然行貨咗啲，但爺爺既無咬定乃唯一原因，亦未有稱之為主要原因，所以，柏高不才，僅打算嘗試代為闡釋一下。這兩年高普老早修正招牌式瘋搶，惟反搶仍屬重要一環，尤其是中場強調補位和施壓等防守紀律，好能釋放兩閘的助攻創造力。當中執行防務最出色的，正是軒達臣，以及法賓奴。逼不得已拉一個往防線，尚可以，兩個冇晒立即大鑊。

艾簡達拿變陣下弱點暴露

當然以紅軍的個人質素與高普的執教功力，總不會場場一戳即散必敗無疑。就像周中歐聯力挫萊比錫之役，中場線同步橫向移動便做得相當好；可是今年更常見的，似乎是如不敵白禮頓一仗那樣被動，跟鋒線的呼應顯得散亂，進退失據。紅軍今季整體體能水平不及往年乃一個因素，少了軒達臣的跑動能量、逼搶意識和指揮組織同樣關鍵，更不巧的為放大了堤亞高艾簡達拿擔任墮後playmaker的弱點，無力獨自掩護後防，感覺乃史高斯翻版，看着對手在身旁呼嘯而過，唯有屢以超技術用黃牌換來截停反擊。

新援賓戴維斯效用存疑

歸根究柢，還是中堅乏人惹的禍，起點剛好乃首循環打吡VVD遭重創，此役真有點仇人見面意味。上半季由預備組擢升的兩個替工，威廉斯未發育欠殺氣乏自信唔係路，菲臘斯則比較好，但既然他本來不在高普組軍計劃之內，有幾堪信賴不言而喻；而且二人皆有一個致命傷，就是body orientation，習慣直面皮球，未學懂經常保持側身準備起動的步姿，防範直線或過頭波非常吃虧，甚至在倒退時伸出的腳尾無意之中包越位。

至於冬窗最後衝刺引入的兩個，其中賓戴維斯究竟憑什麼長處獲青睞，至今弄不明白，可能羅致熱刺同名同姓那位還較合理。這個戴維斯說年輕不算年輕，說即食更從未披甲，肯定不符合救兵期望；若謂看上他可任左閘，以及在低組別使得吓的長傳，實在太勉強。餘下的奧辛卡巴克倒是可用，現階段正選擔綱卻純屬無奈之舉，畢竟年輕又需時適應新環境，起碼尚要一個老大哥傍住提場，今仗面對趕及傷癒的卡維特利雲高空轟炸考驗極大。

事實上，軒達臣也非十分穩陣，始終由出道時的box-to-box轉型為防中已不容易，如今退得更後，自然改不了輕出施壓的習性。只是高普昨天確認法賓奴未復操，換言之雙中堅人選梗局，很難保證不失球。紅軍或被迫以攻代守，善用居迪斯鍾斯的刁鑽走位串連，覷準占士洛迪古斯的守備漏洞搵食。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。