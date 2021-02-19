港青飛魚施手術無恙 先天心臟異常不受保 校友募捐60萬

坐擁7項港青及學界游泳紀錄的何肇倫，早前申請轉為香港體育學院全職運動員，接受身體檢查時發現心臟先天異常，惟因屬先天病患，保險公司不予賠償，何家需負擔逾80萬港元醫療開支。英華書院發起內部籌款獲校友響應，加上校長鄭鈞傑調動學校教育基金的部分款項，至昨午籌得約60萬元。

隊友何南慧卓銘浩社交網打氣

何肇倫前晚於社交平台感謝外界關心，自言會「come back stronger」，昨早於養和醫院施手術，約下午2時半完成，鄭校長引述主診醫生稱手術成功，但需留在深切治療部觀察。同輩港隊隊友何南慧、卓銘浩等在社交網打氣，已達東京奧運400米自由泳B標的卓銘浩，去年初亦因出現心臟異常徵狀停練，最後證實虛驚一場。心臟科專科醫生麥耀光表示，心臟手術後能否再當高水平運動員，需視乎手術的創傷性。

兼顧學業 續視像形式上課

何肇倫月初通知學校患病一事，因近年曾有港隊泳將杜敬謙等精英運動員猝死，鄭校長表示聞悉十分擔心，並以數年前自己「通波仔」的經驗安慰肇倫，勉勵這名游泳新星康復後重新出發。鄭校長形容對方不僅是出色運動員，亦是好學生：「欣賞他努力兼顧學業，做事有交帶。」他又透露肇倫要求完成手術後，以視像形式上課，又稱他未因轉為全職運動員而提出輟學。

何肇倫成名於2017年港九區學界第一組（D1）泳賽，當屆連破兩項丙組背泳紀錄，翌屆再破兩項乙組紀錄，其中100米背泳同時為港青紀錄，獲封「學界背王」。他在2019年將100背港青紀錄推前至57.73秒，同年代表港隊出戰全青運，游進50米背泳決賽，名列第8，現為體院青少年獎學金運動員。

（學界消息）