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2021年2月19日星期五
C朗失威 祖雲敗走 僅1次射門 兩閃電失球負波圖
夏蘭特征西起孖領多蒙特反勝 稱麥巴比戴帽添動力
菁英盃明復賽 准球迷入場設「安心出行」
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曼城割愛凱旋 拋離紅魔李城10分
拉舒福特登《時代》封面膺未來百人
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【明報專訊】（請看附圖）
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