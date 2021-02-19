大坂挫細威坐亞望冠 明決戰巴拉迪 佐高域第28次爭貫

細威出局 被問前程落淚

澳網4強上演前一姐對決，23歲東瀛星將大坂直美花75分鐘，以6：3、6：4輕勝10號種子「細威」，繼2018年美國公開賽決賽後，再次粉碎對方的產後首「貫」夢。莎蓮娜出局後向球迷鄭重揮手，其後被記者問到未來計劃時，這名39歲老將黯淡答道：「我不知道，若要告別，我不會告訴任何人。」她再擱下一句「I'm done」，便拭着淚離場。

大坂明爭個人第4項大滿貫錦標，對手為首闖大滿貫決賽的巴拉迪，後者昨在4強被扳平盤數後，次盤以6：4淘汰捷克籍的梅祖娃。這名25歲球手在今屆澳網抽得好籤，首圈至4強面對種號排名最高的球手為昨仗對手、25號種子梅祖娃。而巴拉迪去年曾晉美網4強，但不敵最終封后的大坂。

麥維迪夫特薛斯柏斯爭入決賽

男單方面，佐高域以直落3盤「拍」走俄籍非種子球手卡拉錫夫，第28次闖入大滿貫決賽，亦是這名衛冕球手在首圈後，今屆第2仗不失一盤過關。另一場4強在今午上演，4號種子丹尼麥維迪夫將惡鬥5號種子特薛斯柏斯，二人從未打入此項大滿貫的決賽。