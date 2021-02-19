菁英盃明復賽 准球迷入場設「安心出行」

球迷抗拒 「若強制使用就不入場」

港超因應第四波疫情停賽3個月，首場開放觀眾入場賽事為明午3時在小西灣運動場由冠忠南區對愉園的菁英盃分組賽，尾場晚上7時於旺角場由傑志對天水圍飛馬，門票於當日球場售票處發售，票價80元及特惠票30元。足總表示，觀眾入場須填健康申報表，同時可用「安心出行」記錄進出時間。據悉8隊港超職球員已放寬家居隔離，但足總建議球員盡量留家，續以「點對點」交通往返訓練及比賽場地。

傑志球迷Jacky稱，對已可入場感喜出望外：「本身以為先閉門作賽，有得網上睇已好好，是比想像中快。入場安排都合適，始終一些室內場地都已重開，港超入場球迷不多難以坐滿。」他說使用「安心出行」仍要填申報表下，只會填表入場：「填表入場個人資料好似會安心點。」東方球迷Jack笑言自己較守舊，也會直接填申報表入場：「身邊有球迷說過，如要強制使用相關程式就不會入場，加上部分本地球迷上了年紀，安排有選擇都較合適。」

菁英盃港超兩仗押後開戰

此外，下周三其中一場菁英盃4強及下周六聯賽冠忠南區對傑志，同在小西灣運動場舉行，時間由下午3時延至晚上7時開賽。