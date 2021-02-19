C朗失威 祖雲敗走 僅1次射門 兩閃電失球負波圖

C朗3季以來首次以祖雲達斯球員身分回祖國出戰，但歐戰經驗豐富的「斑馬軍團」昨仗連番犯錯，開賽僅63秒，中場賓坦古亞在禁區內回傳予門將施捷斯尼時嚴重失誤，被波圖前鋒達利美截得撞射得手，取得個人在歐聯首入球之餘，還寫入史冊成為首個在歐聯淘汰賽建功的伊朗籍球員。這個失球也是祖雲達斯在歐聯史上第三快的失球，該隊在歐聯最快失球是在2013年8強首回合，被拜仁慕尼黑後衛阿拉巴僅24秒攻破大門。

達利美首伊朗球員淘汰賽建功

換邊後僅19秒，祖雲再次閃電失球，被主隊另一前鋒馬利加近射建功，令祖雲落後兩球之餘，再錄得球會在歐聯下半場最快失球的不光彩紀錄。C朗今仗表現乏善可陳，面對國家隊隊友比比為首防線，至50分鐘才首次射門中龍。祖雲在82分鐘由費達歷高基艾沙破蛋，取得重要作客入球，但C朗於補時4分鐘在禁區被踢跌未判12碼，終負1：2，近3仗不勝，亦是歷來五鬥波圖首敗。

派路基艾沙認欠專注招敗

祖雲達斯繼上屆16強作客0：1負里昂，連續兩屆首回合落後，下月10日重返主場演次回合。主帥派路批評麾下今仗態度欠佳：「當一分鐘就出現一個奇怪失球，球員自信心自然受影響，特別面對一支很清楚如何做好防守的球隊時。在頻密賽程未能保持專注和穩定很正常，但不應發生在歐聯淘汰賽階段。」

建功的基艾沙也稱，在歐聯若未能100%集中，就會被對手懲罰；中堅基亞連尼昨上陣僅35分鐘便拉傷退下火線，門將保方則承諾，球隊在次回合會踢出與別不同表現。

另英國傳媒報道，歐聯決賽將於5月29日在土耳其伊斯坦堡的奧林匹克球場舉行，暫計劃開放一半容量，即最多允許3.75萬名球迷入場。

（歐聯消息）