曹星如放眼全運亞運 奧運夢碎未停練 為港爭光目標不改

國際奧委會前晚公布，因疫情取消原定6月舉行的終極外圍賽，改以世界排名分配53張拳擊入場券，未有參戰世界賽等大賽的曹星如，變相失去今夏征奧最後希望。他稱：「現在仍有很多變數，我會繼續訓練，等候香港拳總未來安排。」有份協助他訓練的Dennis稱：「據悉國際奧委會下月底落實所有事宜，若計算排名決定名額，星如可以說沒機會，因為疫情之下，港隊一直難以出征，其他高排名海外選手卻積極儲分。」

東奧取消外圍賽計積分 港將難征戰失先機

33歲的曹星如於2017年達成職業生涯22連勝，但被重創下至2018年底才復出，宣布轉戰業餘追奧運夢。去年東奧亞大區資格賽，他成為唯一打入8強的港將，惜無功而還，返港後續備戰終極外圍賽。Dennis承認他在時間上輸蝕：「他回到業餘拳壇時間短，較為蝕底，但已盡了力。即使拳館因政府防疫措施關閉，但他在戶外繼續一對一及體能訓練。」

東奧夢大有機會無疾而終，Dennis表示包括曹星如在內的港將，會以全運及亞運為目標：「今年有全運會，明年有杭州亞運，星如一直很正面地堅持訓練，希望為香港帶來好成績。」對於未來部署，他稱要視乎全球疫情及港將安全，才決定如何尋找出外比賽及訓練的機會。

何詩蓓膺百大女飛魚 獲看好雙線衝牌

已獲兩個東奧個人項目資格的「飛魚」何詩蓓，則再獲著名游泳網站《SWIMSWAM》選入百大泳手榜。該網站以奧運獎牌及世界紀錄機會為條件，選出男、女子各100名年度泳手，何詩蓓排在女子組第18位。23歲的她去年屢破短池亞洲紀錄，獲同一網站選為亞洲年度最佳女飛魚。美國隊星將莉迪姬在百大居首，隊友積素去年打破3項短池世界紀錄，排在男子百大首位；早前獲判重審禁藥案的中國隊泳將孫楊，亦排在第5位。