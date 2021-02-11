麥巴比戴帽完勝美斯 PSG挫巴塞16強佔先 歐聯首法甲隊魯營凱旋

PSG昨晨縱有巴西隊球星尼馬因傷缺陣，未能重返魯營球場倒戈，但「造就」基利安麥巴比搶盡風頭。巴塞於27分鐘先由美斯射入12碼，但之後是PSG的天下，麥巴比於31、64及84分鐘連中三元，加上摩斯堅恩在70分鐘入球，助這支上屆歐聯亞軍以4：1痛擊巴塞先拔頭籌。

麥巴比「戴帽」後取走皮球紀念，亦當選賽事最佳球員。他5次射門製造3個入球，10次盤扭9次成功及4次關鍵傳球，一次快放即使傷癒復出的巴塞中堅碧基以「超技術」扯衫，也未能拉跌他，最終他達成多項成就，包括首在歐聯淘汰賽階段帽子戲法、歐聯改制後第3名球員對巴塞連中三元，亦是首個法籍球員在歐聯對巴塞入3球，也助PSG成為首支法甲隊在歐聯作客擊敗巴塞。

缺尼馬更搶鏡 隊史入球榜升第3

巴塞靠美斯破蛋 被批欠積極

此外，麥巴比在PSG上陣153場累積111個入球，升上隊史射手榜第3位，且4季入球數均「20+」。連同2018年俄羅斯世界盃16強對阿根廷隊，他兩鬥美斯共入5球，連巴塞的國家隊隊友基沙文也俯首稱臣：「他踢出一場非常出色的比賽，PSG擁有一個充滿希望的巨星，他會達到美斯和C朗的高度。」

多個名宿也提及，昨仗如見證新舊球王交接。美斯雖入一球12碼，追平皇家馬德里名宿魯爾，連續17年在歐聯都有入球，但被外界批評整場表現欠積極，且今季多項進攻數據均較過去數季有下滑迹象。受列強垂青的麥巴比，雖說單憑一場比賽難以定奪個人未來，但重申在PSG很快樂：「我一直都說在巴黎過得很快樂，這樣的比賽就令我更加高興。」

PSG曾反負 麥巴比籲勿重蹈覆轍

PSG大勝首回合後，次回合於下月11日回到主場。不過，2016/17年一屆歐聯，PSG在16強首回合主場4：0 大勝巴塞，但次回合作客慘敗1：6被逆轉出局，麥巴比這次亦提醒球隊仍未晉級：「這是非常重要的勝仗，極好的結果，但我們還未贏得任何東西。」巴塞主帥朗奴高文也拒絕投降：「要走的路仍有很遠，一場失敗並非旅程的終點。」

（歐聯消息）