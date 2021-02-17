華拿破英超入球荒 率車路士捕鵲

曼城征愛華頓爭17連勝

車路士昨起用阿列沙巴拿加把關，開賽20分鐘縱有譚美阿巴謙因傷退下火線，但入替的基奧特上陣後11分鐘開紀錄，加上華拿建功結束14場英超入球荒，以2：0挫紐卡素，賽後24戰42分，以較佳得失球力壓同日在主場3：0大勝錫菲聯的韋斯咸，分別進佔第4及5位，利物浦少2分跌至第6。

杜曹自上月底上任首5仗取13分只失一球，積分及失球數均與摩連奴在「藍戰士」首5場聯賽看齊，且失球是來自後衛魯迪格的烏龍球。就重返英超第四，杜曹淡然道：「球隊還有很多工作要做，畢竟聯賽多隊分數都很接近。」

榜首曼城各項賽事已16連勝，明晨英超作客愛華頓，中場根度簡上仗大勝熱刺梅開二度但傷出，縱今仗上陣成疑，但後防大將魯賓戴亞斯可復出；「拖肥」射手卡維特利雲未趕及傷癒，占士洛迪古斯上仗負富咸再傷出，或無緣候命。

而曼聯昨晚與19歲前鋒格連活特續約至2025年，有約滿續約一年條款。阿仙奴隊長奧巴美揚則因一段與紋身師的短片，疑違隔離指引受查。