波圖迎祖雲誓破宿命 比比重遇舊隊友C朗 盼突襲頹兵拔頭籌

波圖vs.祖雲達斯 now643台、有線616/656台 MyTVSuper303台 明晨04：00直播

或許年代久遠，比比賽前接受歐洲足協訪問時，也忘記了自己在馬里迪莫出道時，曾在2002/03球季的葡超與當時效力士砵亭的C朗交手，當時兩戰皆北共失5球：「祖雲有世上最佳球員C朗，我未曾與他交手，只在訓練中對抗。今次比賽因而非常特別，因為波圖未曾贏過祖雲，我希望這是第一次。」C朗與比比先後加盟皇馬，曾在2009至17年合作，贏過3次歐聯。至於2018年加盟祖雲的C朗，合約將在明夏屆滿，有傳祖雲希望與36歲的他續約，但財困下要求減薪，未知C朗的經理人文迪斯會否接受。

古達度傷缺 丹尼路勢擔正倒戈

由於古達度上場意甲受傷缺陣半個月，祖雲預計是役以丹尼路雷斯擔任右後衛。他曾與C朗及比比成為皇馬隊友，是役會與另一巴西籍閘位球員阿歷士辛度一同倒戈波圖。丹尼路與辛度都是在2015年離開葡超，同稱要留意對方翼衛捷西斯哥朗拿，又說波圖明晨有力一戰：「當我們還在波圖時，球隊在歐聯總加倍努力，主場對歐洲列強的成績不俗。」

兩隊的近况平平，祖雲上場0：1不敵拿玻里，聯賽三連勝告終，暫列意甲第4，21戰42分屬近10季最差。波圖各項賽事四連和，在葡超落後榜首士砵亭10分。由於葡萄牙疫情嚴峻，祖雲今日才出發，賽前不會在火龍球場操練。

西維爾養精蓄銳撼多蒙特

明晨另一場歐聯由西維爾迎戰多蒙特，主隊近期有主力奧甘波斯重創，但上場西甲半力小勝，預計中堅祖利斯古迪等今仗復任正選，與客軍射手艾寧夏蘭特演新星之戰，古迪稱將專注整體戰，不會特別看管對方。多蒙特連續8場失球，中場湯馬士迪蘭尼陪妻子分娩，與另外4名傷兵沒隨隊。暫代教練泰錫亦會在季尾離任，事關球隊公布慕遜加柏主帥馬高路斯下季來投，簽約3年。