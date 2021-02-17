巴裔港將打板球破歧視 拜年體驗華人傳統 倡運動與溝通達共融

文：黃頴恩、圖：楊柏賢

香港華洋雜處，亦有逾25萬少數族裔在此生活，作為長期居港的1.8萬巴裔人口一員，Mohsin在港出生後曾回鄉生活4年，但一直以港為家，用廣東話自我介紹屬小事一樁，訪問時亦「自動波」使用廣東話，對答如流。適逢農曆新年，Mohsin雖不會大肆慶祝，但會向華人朋友說祝賀語應節。今年因疫情未能藉假期回鄉，他決定作新嘗試，趁機體驗農曆年重頭戲——逗利市：「約了好友拜年，想『參觀』他們怎慶祝，希望多學習。我一出生就在香港，當然要了解這裏的文化。」

向華人朋友賀年逗利市

巴基斯坦國教為伊斯蘭教，據2016年中期人口普查，這個世界第二大宗教在港約有30萬教徒。Mohsin每年會慶祝兩次「新年」，均非伊斯蘭曆的1月1日，較多港人認識的齋戒月過後，就是俗稱「小年」的開齋節，度過一個月齋戒的穆斯林一同迎接回曆10月，今年即西曆5月13日。「大年」則是回曆12月10日的古爾邦節，又稱宰牲節，像農曆新年般一連數日慶祝，Mohsin認為兩者有些相似，如已婚者會派利市，但部分習俗在港較難進行：「傳統上，每家會宰牲口送給窮人，在港只能盡力，有些人宰了牛羊會和數個家庭分享。」

自豪為港征戰

嘆少數族裔負面新聞多

知識告訴世人，並非不是中國人就不能逗利市。少數族裔的節日鮮為人知，不幸的是，讓他們走進港人眼線的往往是負面消息。近來有南亞裔速遞員遭客人歧視，Mohsin亦分享近日在快餐店剛進食完，未及戴回口罩，被一名男子走近指摘：「你地啲人成日唔戴口罩。」他見怪不怪，馬上以廣東話解釋，冀化解誤會。

三不五時的歧視事件可會令他難受？Mohsin答道：「我不開心沒意思，最重要是更多人關注，才能解決問題。」他認為速遞員事件獲傳媒報道，相關外賣平台亦封鎖涉事用戶，令少數族裔感到華人社會積極行動。

共融應是雙向的接納和理解，板球亦是Mohsin傳達此信息的另一法寶。他自小對香港充滿歸屬感，自豪能為港隊征戰，亦盼同儕對少數族裔身分抱持正面態度：「不管來自何地，住在香港也可盡一分力，而不是一味負面地想，我唔係本地人，又唔識廣東話。運動員或不同人都有不同角色，一樣可思考怎樣貢獻社會。」