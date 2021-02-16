美豪門千金澳網闖8強 爆冷挫絲慧杜蓮娜 彭古拉乘勢宣傳家族球隊

26歲的彭古拉在2009年已出道，但一直受傷患困擾，前年才打入世界女單前百，現時排第61，在去年美國公開賽打入32強，已是此前生涯最佳。惟她今屆澳網首圈即擊敗前一姐艾莎蘭卡，昨在第4圈面對烏克蘭籍名將絲維杜蓮娜，雖失掉今屆第1盤，仍以盤數6：4、3：6、6：3贏波晉級。她賽後向直播鏡頭寫上同胞巴拉迪的暱稱，以及「下圈見你」。22號種子巴拉迪其後亦不負所託，擊退克羅地亞籍的維姬治，8強與彭古拉上演美國隊內訌。

擁抱家族光環 鬥巴拉迪冀再下一城

至於在次圈淘汰東道主球手史杜素後，彭古拉則在鏡頭寫上「衝吧，軍刀！衝吧，比爾！」，為家鄉水牛城的NFL球隊比爾及NHL球隊軍刀打氣。這兩隊的班主，正是其父母。家族經營石油公司，坐擁51億美元（約396億港元）資產，位列福布斯2020年全球富豪排行榜第330位，她當時說：「當我還年少時，總想為自己建立名聲，長大後發覺擁抱家族光環也未嘗不可，因為這個關係脫離不了。」

彭古拉與巴拉迪的勝方，很可能在4強遇上世界一姐巴迪。後者續佔主場之利下，直落兩盤淘汰另一美籍球手謝爾比羅傑絲，將鬥25號種子梅祖娃。

拿度輕取霍尼尼 俄3將破天荒齊闖8強

男單方面，4名下線熱門全數輕鬆過關，拿度以6：3、6：4、6：2擊敗意大利籍的霍尼尼，丹尼麥維迪夫亦同樣只失9局晉級。特薛斯柏斯及羅比夫因對手因傷棄權而自動晉級。外圍賽球手卡拉錫夫（Aslan Karatsev）日前亦反勝20號種子艾利亞施米，令俄羅斯在公開賽年代，首次有3名男將同時躋身大滿貫8強。