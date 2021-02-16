態沉紅軍中立場撼萊比錫 米拿傷缺雪上加霜

利物浦的英超成績一落千丈，明晨在歐聯16強首回合，於中立場布達佩斯碰RB萊比錫前，領隊高普仍獲球迷支持，但他承認副隊長占士米拿觸傷腿筋難披甲，而近期頻頻犯錯的門將艾利臣比加，更被球會名宿占士預言難復舊觀。

踏入2021年，利物浦英超8仗2勝1和5負，令高普亦坦言衛冕無望，續成下個被革職領隊大熱門，但有球迷前往晏菲路球場外，掛上寫上「你永不獨行」的標語支持他。

占士籲艾利臣找方法走出陰霾

高普賽前承認，上場英超敗走李斯特城只比賽了17分鐘，便因腿筋受傷退下火線的占士米拿無緣對RB萊比錫，並據報勢需休戰一段時間，令開季以來傷兵滿營的紅軍雪上加霜。

2018年加盟後一直被稱讚是世界級門將的艾利臣比加，過去兩場英超敗仗卻成為主要罪人，紅軍名宿占士表示，與別人傾訴可協助該名巴西國腳走出陰霾及頭腦清醒，否則便很難回復最佳水準。

若紅軍身在地獄，萊比錫便在天堂，他們近期在德甲和德國盃取得四連勝且僅失1球，教練拿高斯文說：「我們知道利物浦仍是非常優秀的球隊及擁有世界級球員。防衛他們是件難事。英超賽果與歐聯無關，他們由於衛冕聯賽渺茫，定會100%專注歐聯。」