美斯抗壓領巴塞迎PSG 16強首戰鬥潛在新東家 普帥歐聯首擊促提防

巴塞隆拿vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

美斯去夏向巴塞隆拿爭取自由轉會，隨即獲PSG及曼城追獵，最終因未能解決合約問題留隊。由於美斯合約於今夏屆滿，未續約下前途仍有變數，惟曼城領隊哥迪奧拿日前卻暗示不必簽入美斯：「我們不會因為一個球員而勝出。我們沒有基斯坦奴朗拿度、美斯和尼馬，他們可憑一己之力扭轉乾坤。我的球員是必須團隊合作的。」此話一出，遂被解讀為PSG勢成美斯唯一潛在新東家。

事實是明晨之戰漸逼近之際，新一期《法國足球》雜誌封面更以美斯穿上PSG球衣的改圖，大肆報道他今夏或到巴黎落班，而因傷缺席此役的昔日巴塞隊友尼馬、「天使」迪馬利亞，及料是役有望復出的馬高華拉堤等PSG球員，均曾表態支持美斯來投，對此美斯曾回應，稱有關舉措為自己徒添壓力。

基沙文火併麥巴比 碧基勢復出

此外，美斯此役與敵鋒莫路伊卡迪的射術比併是另一焦點，尤其是傳言美斯因不滿這名阿根廷同胞，當年效力國際米蘭時搶走隊友麥斯盧比斯的妻子而交惡；至於巴塞的基沙文和PSG的基利安麥巴比將演法國射手「內訌」。至於因膝傷避戰3個月的巴塞中堅碧基據報或可復出。

PSG前車可鑑 普帥先禮後兵

巴塞另一前鋒奧士文尼迪比利則相信，PSG此行料為2017年歐聯反負出局報復。PSG當年16強首回合主場大勝4：0，詎料次回合以1：6敗走。而上月初走馬上任的PSG主師普捷天奴則預言這次帶領新東家的歐聯首擊相當凶險：「我們需要一些清晰的想法和戰術，來指導球員怎樣進攻，以及如何阻止巴塞來犯。巴塞自朗奴高文7個月前執教後，明顯地正進入另一層次，他令球隊發揮出最好水平。我看到的是一支有明確思維和優秀球員的可靠球隊。他們絕對懂得如何爭勝。」

另外，約100名PSG極端球迷，昨晨聚集球會訓練場外，其間展示西班牙語「他媽的巴塞」字句的橫額，恐為大戰「火上加油」。