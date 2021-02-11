台將謝淑薇澳網寫歷史 35歲首闖女單8強 佐高域男單大滿貫300勝

謝淑薇昨於女單面對19號種子、捷克籍的禾祖素娃，全場4次打破對方發球局，以直落兩盤6：4、6：2取勝，繼次圈擊敗2019年美國公開賽冠軍安祖絲古後，再淘汰種子球手。過去在雙打項目贏盡榮譽的她，這次成為中華台北網壇首名大滿貫女單8強球手，看齊2010年溫布頓錦標賽的男將盧彥勳。35歲的謝亦成為公開賽年代以來，最年長首闖此階段的女單球手。

大坂直美反勝過關 稱謝淑薇難纏

謝淑薇在今屆女雙次圈以頭號種子身分提早下馬，但女單世界排名僅71位的她接連擊退強手，亦形容此仗贏得漂亮，惟未敢去想與大坂直美爭4強。23歲的日籍名將大坂苦戰3盤，才反勝另一名將梅古露莎，已是兩項大滿貫女單得主的她，被問及將鬥謝淑薇時亦稱：「我有點害怕，因為她很難纏，每次我都與她打足3盤。」大坂的好友、法網冠軍施維雅達16強止步，這名波蘭籍球手反負2號種子夏納，後者明日與「細威」莎蓮娜威廉絲爭入4強。

男單方面，上一圈拉傷腹肌的佐高域，在中段才開始逼得14號種子拉奧歷多次無壓力犯錯，終以盤數7：6、4：6、6：1、6：4贏出。他在賽後表示沒為此仗作任何準備，因為每分每秒都是養傷時機：「如果不是大滿貫賽事，我肯定選擇棄權。我到熱身才決定這場波打不打，練波的感覺還好，只是比賽期間有起伏。（備戰）不理想，但我不會有什麼投訴。現在最重要的是恢復，我過去48小時都有吃止痛藥，不知道實際上損傷是怎樣。」

上屆亞軍堤安姆倒灶

3號種子、奧地利籍的堤安姆上場苦戰淘汰基茲奧斯，但昨日無以為繼，以直落3盤不敵保加利亞籍老將狄米托夫；後者與薩維利夫至今一盤不失。

（澳網消息）