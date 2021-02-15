熱刺跌第9 摩帥轟「指甲一碰就判極刑」

孫興慜傷足踝 歐霸上陣成疑

熱刺昨日不敵曼城後，各項賽事近6場只得1勝。摩連奴明顯不滿因12碼落後，他稱：「熱刺雖是疲兵，但開賽表現非常好，能控制戰局，若非（哈利卡尼）中柱已可領前1：0，之後出現一個『現代12碼』，令我們陷於困境。在現時的比賽，禁區內指甲碰一碰便會判極刑，即使經視像裁判（VAR），亦不能確認球員之間有身體接觸。」

韓國隊國腳孫興慜末段被敵衛祖奧簡斯路踩中，跌倒地上一度狀甚痛苦，但未被換走。摩連奴承認他足踝受傷，但未有正面回應傷勢。至於被阿仙奴放棄的門將達米安馬天尼斯，昨日作客為阿士東維拉作出9次撲救，各項賽事連續7場保清白身，終與白禮頓踢成0：0，以較佳得失球領先同分的熱刺，排在第8位。

而修咸頓昨晚有丹尼艾格斯開紀錄，但迎戰狼隊下半場失12碼被扳平，再遭20歲新星柏度尼圖建功。他累積5球兼4次助攻，冠絕今季英超U21球員，終助狼隊作客以2：1反勝，以30分升上第11位。