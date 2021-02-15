紅魔失分 藍月領放 般費窩利為曼聯扳平 曼城拔刺拋離7分

曼聯主帥蘇斯克查此役沒如賽前暗示，起用上仗英格蘭足總盃表現出色的門將甸恩軒達臣，續由迪基亞把關，箭頭是情人節度過34歲生辰的卡雲尼，伙拍拉舒福特及安東尼馬迪爾攻堅，但球隊開賽不足兩分鐘便落後。西布朗前鋒麥巴耶戴亞尼接應左路傳中，力壓曼聯中堅域陀連迪路夫頭槌破網。

魔兵得失球壓李城返次席

8分鐘，曼聯中場費特洛迪古斯接應回傳射門，被西布朗門將森莊士東沒收。曼聯之後控制戰局卻組織欠奉，若非門將迪基亞托出西布朗中場辛迪加斯的頭槌攻門，曼聯已失第2球。完半場前，近况不俗的曼聯左閘勞基梳爾左路傳中，隊友中場般奴費南迪斯凌空第一時間起左腳射入窩利扳平1：1。兩軍下半場接戰，至66分鐘曼聯主帥蘇斯克查以格連活特入替馬迪爾，仍無力反勝，終只能取1分而回。

曼聯上場英超打和愛華頓後，蘇斯克查表示球隊非奪標分子，拉舒福特賽前卻不認同：「機會總有的，但我們必須專注自己，專注於作為一個團隊向前邁進。我們仍在努力成為最好球隊，如果成功，定有機會贏得重要賽事冠軍。」

根度簡傷出 或礙藍月征歐聯

而曼城中場根度簡昨晨在23分鐘，禁區左路被熱刺的賀積查治踢跌獲判12碼，洛迪卡斯簡迪操刀得手打開紀錄。根度簡在50和66分鐘梅開二度，終助「藍月」派3蛋完場，取得英超11連捷，各項賽事連勝紀錄增至16場。惟根度簡因鼠蹊受傷在69分鐘退下火線，主帥哥迪奧拿稱未知對方傷勢。

根度簡近12場英超獨取11球，是1994/95年球季的熱刺名將奇連士文（20球），以及曼城名宿羅士拿（15球）後，在英超入球單季第三多的德籍球員。曼城未來兩場英超作客愛華頓和阿仙奴後，下周於歐聯16強首回合，移師中立場作客慕遜加柏。而衛冕的利物浦前晚輸波，領隊高普已成下個被炒大熱門，在英國的博彩公司賠率只得兩倍，之後是水晶宮的鶴臣及熱刺的摩連奴。高普又承認衛冕無望，只想集中爭勝。

（英超消息）