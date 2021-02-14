為周六復賽隔離 居家甜蜜過節 港超情人體會平淡之福

求婚失竊 梁冠聰展望牛年順境

送鼠迎牛前夕，東方龍獅後衛梁冠聰在大帽山求婚成功，座駕卻在期間慘遭爆竊，結果登上報紙引起熱話。踏入農曆新年及求婚後的首個情人節，「大佬」展望萬事順調，繼續互相扶持克服難關。

未婚妻失3萬財物 賊人未落網

港超本月2日宣布翌日復操，正是梁冠聰求婚成功大日子，但其座駕同時遭爆竊，未婚妻Diamond被偷走價值逾3萬元的財物，更失去童年照片，賊人仍未落網。求婚遇上此事，「大佬」苦笑確是沒齒難忘：「我們會繼續互相扶持，一起面對及打破種種荊棘難關。」

踏入農曆新年，他想收到祝福是「萬事順調」：「希望所有事都成過去，之後可順順利利重回正軌，新年勝舊年。」

明隨東方復操備戰

港超球員過去兩個月未能落球場操練，梁冠聰稱球隊汲取上次復賽經驗，今次復操準備工夫更足，縱使居家隔離帶來起居飲食不便，按規例不能落街買外賣和去超市，但多得家人幫忙：「依賴家人幫忙難免有困難，但沒辦法，無論有什麼額外條件，只要有得練波和比賽，球員會盡量配合。」他將在初四復操準備復賽，透露留家沒太多事可做，會跟未婚妻利用家中物品佈置，增添氣氛，度過成為「準夫婦」後的首個情人節。

回流聚天倫 徐宏傑更懂珍惜

2020年對不少人來說都是艱難一年，港足後衛徐宏傑因種種因素，全年沒有比賽。這名征戰中甲兩季的港將，今季回港加盟港超球隊理文，在復操須家居隔離下，4年來首次長時間留家過新年，與家人和女友團圓。

缺乏比賽一年 投理文重生

獲女友體諒打氣

上季中甲延遲開季，徐宏傑到季中重返港超轉會富力R&F，卻因復賽球員註冊問題，最終未有上陣，新東家更在季後散班收場。他對上一次正式比賽，已是2019年12月中代表港隊的東亞盃決賽周：「過去一年雖然仍有收入，但一定難受，甚至有失業感覺，因為作為球員好像什麼也無做過，所以會珍惜現在可練波的機會，回到球場甚至有點興奮，很想不停跑。」

港超球員須家居隔離，在農曆新年也不例外，但傑仔認為能夠復操便不能要求太多。相比過去3年只留港數天，便要回梅州客家報到，今年是傑仔4年來留港最長時間的新年。縱使未能與拍拖兩年半的女友Pamela行街，情人節禮物也只能網購，幸得對方體諒，拍拖留家一起烹飪，還有年初一在家寫揮春，女友即席揮毫「身體健康」和「龍馬精神」，祝願男友遠離傷患，新一年回到球場重新出發。

難得清閒 朱志光享受二人世界

除了球員，港超教練及隨隊職員在復操期間，都要遵守居家隔離指引。傑志總教練朱志光過去的農曆新年以至情人節，都為球隊備戰奔波，今年反而樂得清閒，安坐家中與太太享受二人世界。

自律不疏忽 犧牲過年氣氛

朱志光說職球員要居家隔離，臨近歲晚，家人難免略有怨言：「以往我會駕車載太太辦年貨，去年還可以行花市，現在她要自己乘的士，我只能留家，像沒了過年前的傳統氣氛，但難得政府批准復操，職球員不能有半點疏忽，一旦違規就會影響到球圈。」

每逢新年，朱志光總是特別忙，試過要準備出戰亞洲賽或賀歲盃，只有一兩年可隨馬來西亞華僑的太太Sheila回大馬，或探望負笈美國的兒子。

期盼球市回復興旺

今年被疫情所困，兩夫婦留家樂得清閒，多了時間準備新年擺設，朱sir亦得以細嘗太太烹調的賀年食物。年初三適逢情人節，朱sir透露結婚逾20年，近年都是簡單吃飯慶祝：「今年情人節可在家中吃飯，不用再因工作出外或離港，另一半可能更開心。」近年為傑志客串做財神的朱志光，笑言今年祝願「萬事如意」最直接：「單是身體健康或龍馬精神不足夠，財源滾滾又無處可花，最希望還是球市盡快回復興旺。」

文：余瑋

圖：受訪者提供