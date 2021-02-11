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2021年2月14日星期日
紅軍反負李城三連敗 卡巴克首登場犯錯 艾利臣出迎再惹禍
普巴避戰料無阻曼聯征西爭勝
拜仁勢預簽烏柏美卡奴 傳萊比錫3.9億放人 簽約5年
洛蘭迪傳射居功 馬體會險勝格軍
本田圭佑未符自由身要求 簽約樸迪莫倫斯5天後解約
體壇快訊：國米迎拉素演爭標關鍵戰
SUN周日體育直播
為周六復賽隔離 居家甜蜜過節 港超情人體會平淡之福
菁英盃率先復戰 年初九演尾輪分組賽
彼絲高娃輸波掟拍 拿度闖16強
與怪物同場締新高 當錫領獨行俠克塘鵝
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【明報專訊】（請看附圖）
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