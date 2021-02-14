普巴避戰料無阻曼聯征西爭勝

蘇帥認關注同鄉新星夏蘭特

普巴在上周二的英格蘭足總盃傷出，最少缺陣至本月底。曼聯加時險勝韋斯咸晉級後，有5日備戰今仗，是自12月中以來最長，有助領隊蘇斯克查重整旗鼓：「很罕有，我們能恢復體能，真正訓練。雖然普巴仍然養傷，但艾歷拜利已復操數天，是役可以候命。」阿密特迪亞路等3名青年軍近期獲提升上一隊跟操，但續只在預備組披甲。

蘇帥亦在近期一個訪問稱，一直留意挪威同鄉艾寧夏蘭特的發展：「他會有美好前途，我一直有跟進他。我們會做適當的事，令球隊進步。他也會作決定，去到能成就他的球隊。」有報道稱，曼聯今夏將先求購另一多蒙特新星查頓辛祖，若該隊未能進軍歐聯的話，或接受5000萬鎊（約5.37億港元）報價套現。至於西布朗最終未為跟操的李斯特城前翼鋒阿密特穆沙開出合約，主帥艾蘭戴斯表示，借用美蘭尼爾斯等球員後，已沒有薪酬空間增兵。

富咸主帥柏加傳與班主不和升溫

另一降班區球隊富咸今作客「拖肥」愛華頓，賽前傳出主帥史葛柏加與班主不和升溫，其對手領隊安察洛堤則遭賊人入屋爆竊，失去一個夾萬。