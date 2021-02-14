紅軍反負李城三連敗 卡巴克首登場犯錯 艾利臣出迎再惹禍

法賓奴受肌肉問題困擾昨仗缺陣，主帥高普賽前表示，未知對方後晚能否趕及於歐聯16強首回合對RB萊比錫時候命。通天老倌占士米拿亦在昨仗早段拉傷大腿，開賽17分鐘便退下火線，由堤亞高艾簡達拿入替。至於紅軍新兵奧辛卡巴克首於英超披甲，伙隊長佐敦軒達臣卻未能看管華迪。後者上半場已有4次攻門，包括卡巴克兩次失誤後形成單刀，但分別射中楣和被客軍門將艾利臣比加拍出。

7分鐘內失3球 高普:不能接受

利物浦換邊後一度憑羅拔圖法明奴後腳助攻，由穆罕默德沙拿撞射入網，67分鐘破悶局，卻只開心了11分鐘。在兩次爭議判決中，李斯特城的12碼先被改判為罰球，占士麥迪臣直接射入後，視像裁判（VAR）再推翻旁證越位指示，裁定入球有效。

李斯特城於81分鐘反超前，他們一次大腳長傳原本沒威脅，但上輪已嚴重犯錯致敗的艾利臣，此時再走出禁區嘗試解圍，卡巴克亦伸一腳，兩人相撞讓華迪控球後推入空門。李斯特城終靠翼鋒哈維班尼斯85分鐘埋齋，反勝3：1，暫以1分優勢壓過今晚上場的曼聯，進佔次席。利物浦今輪恐被車路士、韋斯咸或愛華頓趕過，跌出前四。

高普賽後認為，利物浦在失球前佔主導，麥迪臣的問題球令球隊方寸大亂：「第一球理應是越位，第2球則是默契問題，我也聽不到有人大喊指令，不是太好。第3球就更差，因為後防實在太空虛，不能接受。」

兩軍本周轉戰歐洲賽

兩軍本周分別出戰歐洲賽，因為入境限制，紅軍將改到匈牙利布達佩斯作客萊比錫。熱刺及阿仙奴的歐霸賽事亦移師中立場，令李斯特城成為唯一本周真正於歐戰作客的英超球隊。他們4日後將在歐霸32強到訪捷克的布拉格斯拉維亞，料續缺近日訓練受嚴重膝傷的後衛占士祖斯甸。