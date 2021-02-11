拜仁劍指六冠王 羅拔仔掛帥鬥堤軍

稱多蒙特法蘭克福擁接班人

羅拔仔說：「我想現在（誰可接過拜仁9號球衣）言之過早，等多數年吧。不過在德甲，留意多蒙特及法蘭克福的話，現時已有3、4個不俗的前鋒。」他在今季德甲暫時有24球進帳，在神射手榜分別領先次席的法軍前鋒安達施華7球，以及多蒙特新星艾寧夏蘭特10球。

前女友疑自縊亡 謝路美保定返德

回說世冠盃，拜仁在四強僅憑羅拔仔梅開二度，擊退非洲冠軍艾阿里，上場提早休息的湯馬士梅拿及基拿比可養精蓄銳。對手堤格雷斯上場爆冷淘汰彭美拉斯，法籍前鋒基格納亦入兩球，今季各項賽事23場入17球。拜仁主帥費歷克亦盛讚這支墨西哥球隊活力充沛，料防中馬克洛卡續獲信任，增強拜仁截擊力。此外，與拜仁中堅謝路美保定僅分手1周的25歲波蘭籍模特兒卡絲雅（Kasia Lenhardt），昨被發現疑自縊身亡。費歷克確認保定提前返德，缺席此役，亦未知對方何時歸隊。

另外，早前傳出改賽制的歐聯，據報55個歐洲足協成員國昨全票通過擴展方案，預計2024年開始。