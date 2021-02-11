紅魔扑鎚 連續7年闖8強 麥湯米尼加時一箭定江山 主場九連捷平紀錄

曼聯與韋斯咸法定時間互交白卷，戰至加時7分鐘，由後備上陣的麥湯米尼接應拉舒福特傳球，後上禁區內第一時間射入奠勝，助曼聯連續7年躋身8強，兼在足總盃主場九連勝，追平1908至1912年創下的隊史紀錄。另外，昨仗首次使用腦震盪換人的英格蘭聯賽新例，安東尼馬迪爾和客軍中堅伊沙迪奧普爭頂時頭撼頭，經治理後二人均可繼續作賽，但迪奧普易邊後引用新球例被換走，由賴恩費特歷斯入替。

迪亞路偽造文件罰款

連續3仗士哥的麥湯米尼今季大爆發，各項賽事上陣30場入7球，是他此前4季共84場賽事的總和。蘇斯克查盛讚這名蘇格蘭籍防中是個好「前鋒」：「臨場上，他就是個前鋒。他曾是前鋒，埋門一腳很具信服力，砰的一聲，就完成入球。我們要釋放他，讓他向前，他會帶來入球威脅。」相比之下，攻中雲迪碧克表現沉寂，於73分鐘被換走，全場僅一次不中目標的射門，亦沒創造機會，今季25次上陣只得1入球、1助攻。他雖被蘇帥護航稱把工作完成得「乾淨利落」，但球會名宿曉士認為雲迪碧克不被隊友信任，促這名以3500萬鎊（3.76億港元）來投的中場盡快獻出表現。

高普因疫情無緣返德奔母喪

另外，上月由阿特蘭大加盟曼聯的18歲科特迪瓦籍翼鋒阿密特迪亞路，昨被主管意大利足球的機構罰款4.2萬鎊，罪名是「偽造文件，利用虛假父母協助自己從科特迪瓦移民到歐洲」，他早前與胞弟接受了一份認罪協議以避免被禁賽。他昨仗首次列入曼聯大軍但未有被派上陣。

至於昨晨另一場足總盃16強賽事，般尼以0：2不敵英冠的般尼茅夫出局。此外，利物浦領隊高普證實81歲母親上月中離世，由於新冠病毒疫情導致德國拒絕英國入境者，令他無法返回德國奔喪。