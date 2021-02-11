高比機師疑違規肇禍 大霧失方向 料因私交甚篤強飛

美國國家運輸安全委員會昨公布該次意外的可能起因，推斷空難主因是機師蘇巴恩（Ara Zobayan）在惡劣天氣下繼續飛行，導致出現「空間迷向」（spatial disorientation），繼而失控。當時蘇巴恩曾向控制塔表示正飛出厚雲層，事實上直升機正向下降，委員會認為和「空間迷向」的推斷脗合。

「空間迷向」致誤判飛行方向

委員會又指出，在厚雲層飛行的做法，有違聯邦法律和飛行訓練，但認為蘇巴恩和高比私交甚篤，或強迫自己完成該次飛行。而美國國家運輸安全委員會作為獨立調查機構，本身沒執法權力。

此外，上月滿18歲、身高1.8米的高比長女Natalia，昨和美國知名模特兒公司IMG Models簽約，正式踏入時尚圈，其後在社交網表示期待迎來新挑戰。這名乖乖女去年喪父後，一直協助照顧兩名妹妹，獲媽媽雲妮莎多次公開表揚。

戴歷羅斯重投紐約人首戰敗陣

另外，32歲控衛戴歷羅斯昨在回歸紐約人首場NBA常規賽後備上陣，落場20分鐘交出14分、3次助功，僅次於攻入全隊最高18分的艾法披頓，但難阻球隊作客以96：98不敵邁阿密熱火；主隊有占美畢拿斬獲「雙雙」26分、10次助功，今季首獲三連勝。羅斯表示決定離開底特律活塞時，昔日芝加哥公牛恩師鐵保杜執教的紐約人是唯一心水，形容和對方如「奇特的情侶」，能產生協同作用。

至於布魯克林籃網雖有夏登取得「雙雙」24分、12助攻，艾榮亦獻27分，仍作客以111：122敗予活塞，近5戰4敗，活塞則避過5連敗。而「咖哩仔」史堤芬居里轟入32分，領金州勇士作客以114：91挫聖安東尼奧馬刺。近兩仗缺陣的洛杉磯快艇球星保羅佐治，因腳趾受傷需最少多唞兩場，周六將再檢視傷勢。