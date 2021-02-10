蒙面歌后重返雪場衝奧 藉歌唱節目減壓 金善爭衛冕最後倒數

金善是這名美籍韓裔移民後代的韓文音譯名，因為在索契冬奧「唔夠秤」，她到2018年才回到家鄉韓國，在平昌奉獻奧運第一次。決賽第3輪，她在U形場連續兩次轉體1080的複合動作，獲得近乎完美的98.25分，打破奧運紀錄封后。那年她才17歲，然後就銷聲匿迹了。

2019年美國公開賽，Chloe在比賽中足踝骨裂，手術後賽季報銷，令她由加州搬到新澤西，入讀名校普林斯頓大學。因為運動員身分，中學階段一直是自學的她說，這一年充滿新鮮感：「我喜歡競爭，也因好勝去學不同花式。不過經歷校園生活後，我不想人生只得滑雪，也覺得以前的生活有點重複，只是比賽，與同一班人一齊周圍飛。我需要更多體驗，慶幸這一年交到很多新朋友。」

校園生活獲新體驗

Chloe在去年暑假休季訓練期間，為美版蒙面歌王第4季錄影。播到尾二一集，大家才驚覺扮成綠色水母，高歌天后Rihanna代表作《Stay》的真身，竟是一名奧運冠軍。她笑說：「我以前曾自學結他參加比賽，唱歌也會助我減壓，不過一直沒認真看待這件事，也沒有學過，儘管媽媽說我很小便懂得哼一閃一閃小星星。」

踏舞台壓力甚於征奧

對比起來，Chloe說進錄影廠比U形場的壓力還要大：「去奧運還可以問些朋友，整個流程由A至Z是怎樣的，但你在這個節目只認識工作人員，也不能跟別人說，因為不能透露身分，但是好玩的。」

今年，Chloe再次擱下學業，上月在一場世界盃分站復出即勝出，但論艱苦程度，還不及之後的X-games，賽前數日因敏感反應失聲住院，首輪一個動作失敗。她憶述當時感到肋骨爆開，但仍然憑第二跳贏出，迎接新一年：「超過一年沒比賽，很難表現得很完美，但現在的水平，仍比我預想的好很多。」

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