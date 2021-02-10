普巴唞數周 無緣下周歐霸首回合

曼聯今晨於英足盃與韋斯咸爭入8強，蘇斯克查確認中場普巴不會上陣，更因大腿傷患要休戰數周：「保羅對曼聯極為重要，我們不能承受任何風險。他已在復康，但要數周養傷。」曼聯未來數周除有歐霸戰場，下月初亦接連於聯賽作客車路士及曼城。

紅魔原定下周末作客西甲球隊皇家蘇斯達，但因當地防疫入境措施，這場歐霸32強首回合賽事或移師意大利都靈，意味皇蘇勢失主場優勢。曼城作客德甲球隊慕遜加柏的歐聯16強首回合，則與利物浦作客一戰一樣，已落實改於匈牙利上演。

愛華頓英足盃迎熱刺勢缺占士

曼城明晨於英足盃16強作客英冠球隊史雲斯，爭取各項賽事15場連勝。愛華頓領隊安察洛堤則證實，占士洛迪古斯上仗英超拉傷小腿，明晨難以上陣鬥熱刺。李斯特城亦會在主場迎戰白禮頓，合演另一英超對碰，領隊羅渣士確認上仗傷癒後備上陣的占美華迪，今仗肯定會出戰。

另外，英格蘭球壇首名黑人領隊Tony Collins近日與世長辭，享年94歲。他在1960年執教羅奇代爾，兩年後領軍打入聯賽盃決賽；紅魔上代領隊費格遜等球圈中人昨日致哀。