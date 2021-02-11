拜仁世冠闖關 羅拔仔起孖證地位 5年半轟250球勝美斯C朗 闖決賽爭今季第6冠

32歲的利雲度夫斯基首次參加世冠盃，首戰即獲選為賽事最佳球員（MVP），亦成為首名波蘭籍球員在世冠盃上陣及建功。若連同在國家隊，他整個職業生涯已在13項賽事有入球，賽後未有提及個人榮譽，只表示已瞄準決賽爭冠：「我們想奪得錦標，成為六冠王，世冠盃總是有特別意義，球隊準備好迎接決賽。」

波蘭首人世冠盃建功

這名波蘭隊中鋒今季延續勇態，在德甲上陣19場入24球，在歐洲五大聯賽射手榜遙遙領先。據統計自2015/16球季以來，「羅拔仔」為拜仁在各項賽事轟入250球，同期入球數比美斯的239球，以及C朗拿度的225球還要多。雖然去年因疫情取消金球獎，但利雲度夫斯基繼去年底榮獲國際足協年度最佳男足球員後，近日再從103個國家或地區128名記者投票中，獲足球雜誌《FourFourTwo》年度最佳球員，風頭一時無兩。

「老虎」堤格雷斯是首支打入世冠盃決賽的北美洲球隊，拜仁主帥費歷克形容對手踢法機動及有活力，提醒球隊為完成霸業切勿輕敵：「若果勝出決賽，我們就會以6冠身分正式完成一個球季，在拜仁隊史上是非凡的一年。」

甘美治牛一冀乘勇爭標

以晉身決賽慶祝26歲生日的後衛甘美治稱，球隊在準決賽有很多不必要犯錯，需及早調整：「世冠盃資格是最難獲得，因為必須贏得歐聯才有機會挑戰這項盃賽，現時我和隊友都充滿動力爭標。」兩名中場哥列斯卡及查維馬天尼斯，早前因感染新冠病毒而須隔離未有隨隊，費歷克昨日確認二人不會飛抵卡塔爾出戰決賽，會留在慕尼黑訓練。