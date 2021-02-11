海盜睽違18年奪碗 挫酋長摘生涯第7冠 布拉迪五奪MVP

第一節中段酋長踢入3分球先開紀錄，但海盜第一節末段的第二檔進攻由布拉迪傳予近端鋒干高斯基達陣成功，連同取得達陣後加分（PAT），以7：3反超。第二節海盜憑干高斯基再接應布拉迪的傳送達陣，加上安東尼奧布朗再下一城，半場以21：6領先僅以3分球追近比數的酋長。

無意退役 續為海盜爭霸

下半場海盜再憑出色防守令酋長初段再選擇以3分球取分，形勢明顯佔優下，球隊再由科尼迪達陣及舒確比3分球錦上添花，最終以31：9大勝，是海盜自2002/03年球季以來，歷來第2次封王，而昨仗29傳21中、交出3次達陣助攻的布拉迪，生涯第5次獲膺超級碗MVP，成為北美四大聯盟第2多總決賽MVP球員。

拉攏干高斯基復出 攜手寫歷史

布拉迪去年毅然由效力了20年的勁旅新英倫愛國者，轉投坦帕灣海盜，雖外界並不看好，但結果這名43歲四分衛名將以行動回應質疑，領海盜封王而回，他賽後明言未打算退役，揚言續為海盜爭霸：「我們全隊是役打出全季最佳表現，我為球隊感到自豪，我不會拿過往的奪冠經驗作比較，因每年都是神奇的表現。」

值得一提的是，布拉迪與干高斯基一對老拍檔昔日在愛國者所向披靡，原已退役的後者，在布拉迪的拉攏下去年復出於海盜再聯手，是役合力炮製兩次達陣，超越三藩市49人名宿祖蒙達拿與謝利賴斯，累計13次成為史上最多季後賽合作達陣組合。