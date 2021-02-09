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2021年2月9日星期二
紅軍慘負 58年首主場三連敗 艾利臣兩犯錯淪罪人 哥帥領藍月14連勝平紀錄
紅魔英足盃迎韋斯咸 迪基亞屢犯錯勢失正選
美斯入替136秒建功 巴塞六連捷返次席
祖雲圖雙殺國米 10將黃牌在身添憂
本田圭佑資格成疑 今季葡超或無緣亮相
傑志宣布李毅凱離隊 傳投中甲南通
體壇快訊：黑帝續約平治1年
電視精選
海盜睽違18年奪碗 挫酋長摘生涯第7冠 布拉迪五奪MVP
佐高域旗開得勝 錦織圭蒙菲斯一輪遊
戴歷羅斯勢投紐約人 再會恩師鐵保杜
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【明報專訊】（請看附圖）
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