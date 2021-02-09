紅軍慘負 58年首主場三連敗 艾利臣兩犯錯淪罪人 哥帥領藍月14連勝平紀錄

曼城中場根度簡於37分鐘主射12碼一飛冲天，但他在49分鐘將功補過先開紀錄。穆罕默德沙拿在63分鐘為利物浦操刀12碼扳平。73分鐘，「紅軍」門將艾利臣比加誤傳予曼城中場菲爾科頓，後者助攻根度簡得手；76分鐘，艾利臣再將皮球誤傳給曼城的貝拿度施華，後者再交史達寧，取得在主帥哥迪奧拿執教下的第100個入球。菲爾科頓其後在83分鐘窄位怒射掛網波埋齋，助「藍月」以4：1大捷，也是自2003年以來首次由晏菲路凱旋。另外，包括英超十連捷在內，曼城各項賽事已連贏14場，追平普雷斯頓及阿仙奴先後在1892和1987年的連勝紀錄。

曼城榜首拉開5分優勢

紅軍領隊高普說：「我看到的是一場很好的比賽和一些嚴重的犯錯。當你這樣出錯，便非常有機會失守。或者他（艾利臣）的腳凍僵了？這看來有趣，但是有可能的。曼城利用這兩次犯錯領前至3：1，這是不易翻身的。」高普又提及艾利臣賽後非常失望，但他鼓勵對方道：「你唯一能做的就是從中汲取教訓，他也會這樣做，而且隊友會幫他。我肯定這種事不會再發生在他身上。」

車路士碎錫 杜曹接掌續不敗

哥帥則說：「這是一場重要的勝仗，現在只是2月，仍未出現冠軍球隊，但取得下季歐聯參賽資格很重要，聯賽十連勝亦是非常特別的。」曼城賽後得50分，領前多踢1場的次席球隊曼聯5分，爭標形勢大好。

至於車路士則憑前鋒迪姆華拿於43分鐘助攻美臣蒙特打開紀錄，卻在55分鐘因後衛魯迪格與門將艾度亞文迪誤會下擺烏龍，令錫菲聯得以扳平。不過「藍戰士」在3分鐘後，迪姆華拿被錫菲聯門將蘭斯達爾撲跌獲判12碼，由隊友佐真奴費路一針見血，最終鎖定2：1勝局。新帥杜曹領軍4仗以來雖首次失球，但仍保持3勝1和入5球佳績。