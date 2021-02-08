佐高域澳網爭9冠紀錄 今展衛冕路 拿度背傷勢危

澳網首圈 now670/671台、有線611/612台 早上08：00直播

「墨爾本就像自己的家，尤其在洛利華球場，這是我網球生涯中表現最好的球場，過去15年有不少美好回憶。你知的，我首個大滿貫就是2008年在此贏出。」佐高域如是說。佐高域之前13屆贏出8次，確實有理由相信他能冧莊。上周的ATP盃熱身賽雖然只險勝，但考慮到對手是阿歷山大薩維利夫與沙普華路夫，而且是開季首戰，手掌受傷的他能打完就已經不錯了。

堤安姆教練染疫影響備戰

世界第2的拿度就因背傷，最終全個星期都未為西班牙隊上陣。這個「泥地王」爭取破紀錄的第21項大滿貫錦標，認為在硬地澳網，自己一樣可以重溫2009年封王歷史：「沒有人在公開賽年代的每項大賽贏過兩次，這個挑戰並非不可能的。我在2014年決賽受背傷，2017年也是好機會，打到第5盤破發了，只是贏不到而已。」拿度昨日已恢復訓練，身處下線的他前4場對手不強，亦有望寓賽於操。

去年辦慈善賽染疫的佐高域，開賽前因質疑隔離措施再惹爭議；估計開賽後，籤表是對他不利的一環，第3圈起的潛在對手費斯、拉奧歷、薩維利夫及堤安姆，都是硬地場有好成績的球手，還未計算他或如去年美網被DQ的風險。在這情况下，昨替俄羅斯捧走ATP盃、或在澳網8強同室操戈的丹尼麥維迪夫與羅比夫，都有力染指男單錦標。

一姐巴迪主場爭后秤先

澳洲籍球手亦因為不用入境隔離，備戰相對充足。迪文亞、基茲奧斯等有望創下個人最佳，世界一姐巴迪更劍指個人第2項大滿貫單打獎盃。她昨在一項熱身賽擊敗梅古露莎，贏得個人第9項巡迴賽冠軍，表示可達到最佳狀態進入關鍵兩周。今日出場的前10球手中，大坂直美與莎蓮娜威廉絲上周都不約而同棄戰熱身賽，但表示不影響澳網首圈賽事。