曼聯李城分途失分 紅魔遭拖肥逼和 華迪復出無助狐狸捕狼

因做過疝氣手術缺陣3場英超的箭頭占美華迪，昨晚為李斯特城先任後備，改由伊恩拿祖掛帥，艾約斯佩雷斯退後一格，與左路的哈維班尼斯及中路的占士麥迪臣一起從後提供彈藥。有5名傷兵的狼隊賽前證實，中場普丹斯內收肌受傷缺陣，但初段仍有較多攻勢。李城其後站穩陣腳，先有伊恩拿祖於20分鐘怒射高出，後有麥迪臣於29分鐘射門被狼隊門將魯爾柏迪斯奧接牢，麥迪臣再於34和42分鐘連番施射均未竟全功。61分鐘，李城以占美華迪及馬克艾拜頓入替伊恩拿祖和艾約斯佩雷斯，始終無法改寫紀錄，終打和互交白卷。

蘇帥認非爭標材料

曼聯迎戰愛華頓藉卡雲尼頭槌建功及般奴費南迪斯笠射得手，以2：0領前上半場。49分鐘，愛華頓由中場杜哥利破蛋，3分鐘後，他助攻占士洛迪古斯扳平2：2。70分鐘，麥湯米尼頂入助曼聯再度超前，卻在補時4分鐘被敵鋒卡維特利雲近門射入扳平3：3，曼聯及愛華頓分別23和21戰得45及37分。蘇斯克查說：「我們不應被視為有力奪標。我們的前線不錯，但必須停止太易失球。」他又為補時最後1分鐘失守非常失望，稱防守上可以做得好些。另外，早前被種族歧視的曼聯後衛杜安薛比，昨仗再因曾侵犯敵鋒祖舒亞京治，賽後在社交網站被網民留下猴子的表情圖案奚落，蘇帥形容事件「不可接受的和令人厭惡」。

普巴傷出 英足盃難鬥韋斯咸

曼聯球星保羅普巴在40分鐘傷出，料無緣明晚迎戰韋斯咸的英格蘭足總盃16強。蘇帥說：「他看來是肌肉受傷。我們會為他做掃瞄檢視傷勢，希望他可迅速復原。」至於韋斯咸作客鄰會富咸，互交白卷後23戰得39分。