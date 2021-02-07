杜蘭特首後備上陣 成密切接觸者被召離場

社交網稱「釋放我」 夏登抱不平

杜蘭特離場後在Twitter寫道「釋放我」，13年NBA生涯首次後備落場的他，全場僅上陣19分鐘得8分，個人歷來第2次得分不到雙位數。他在陣下，籃網早段落後17分，第3節一度反超前6分，但仍以117：123不敵速龍，續排東岸第3。

賽會聲明稱，根據防疫指引，有人確診前，其密切接觸者不須強制隔離，杜蘭特在過去24小時3次病毒檢測過關，但賽前一名他接觸過的初步確診者，在比賽期間正式確診，為安全計再次禁止他參賽。杜蘭特的籃網隊友夏登表示不解：「這場比賽應該延期。如果要追蹤接觸者，他一直與全隊一起，我不能理解為何他原本不能上陣，之後可以落場，又再被帶走。」

另外，「怪物」錫安威廉臣為新奧爾良塘鵝攻下18分，NBA生涯累計突破1000分，僅花44場達此成就，追平比歷克格芬的現役球員紀錄，終領塘鵝以114：113作客險勝印第安那溜馬。新秀探花拿美路波爾交出個人新高的34分，但夏洛特黃蜂主場以121：138不敵聯盟一哥猶他爵士。